Помогите перевести с русского на английский 2 сегодня погода хуже, чем вчера. 4 н??таша рассказала нам о самом красивом дворце в лондоне. 5 в этом году ты занимаешься лучше, чем в прошлом. 6 в нашем классе больше учеников ,...

Английский язык
Помогите перевести с русского на английский 2 сегодня погода хуже, чем вчера. 4 н??таша рассказала нам о самом красивом дворце в лондоне. 5 в этом году ты занимаешься лучше, чем в прошлом. 6 в нашем классе больше учеников , чем в вашем.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить пример скобочка 203 умножить на 4 плюс 188 закрыть скобочку разделить на 100 равно
Ответить
Литература
Как княжили Пётр и Феврония
Ответить
Английский язык
Пиривадити слова walk
Ответить
Русский язык
Спешите предложение разберите его по членам предложения. С дальнего севера приле??ели зимнее гости .
Ответить
Русский язык
Сделать фонитический разбор со словом шкаф
Ответить