Помогите перевести с русского на английский 2 сегодня погода хуже, чем вчера. 4 н??таша рассказала нам о самом красивом дворце в лондоне. 5 в этом году ты занимаешься лучше, чем в прошлом. 6 в нашем классе больше учеников ,...

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Помогите перевести с русского на английский 2 сегодня погода хуже, чем вчера. 4 н??таша рассказала нам о самом красивом дворце в лондоне. 5 в этом году ты занимаешься лучше, чем в прошлом. 6 в нашем классе больше учеников , чем в вашем.

Автор: Гость