Синквейн-это необычное стихотворение , которое состоит из пяти строк. Первая стро??а-это слово, которое описывается следующими четырьмя строками. Прочти этот синквейн и определи, какое слово должно быть записано в первой строке...

География
Синквейн-это необычное стихотворение , которое состоит из пяти строк. Первая стро??а-это слово, которое описывается следующими четырьмя строками. Прочти этот синквейн и определи, какое слово должно быть записано в первой строке. В ответе укажи только слово, без каких-либо знаков препинания и пробелов, например маяк
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пропущенное слово - экватор
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