Средний рост саженца, завезённого из питомника в магазин, равен 125 см. Рост саженца сливы составляет 140 % среднего роста саженца. Сколько сантиметров рост саженца сливы?

Математика

Средний рост саженца, завезённого из питомника в магазин, равен 125 см. Рост саженца сливы составляет 140 % среднего роста саженца. Сколько сантиметров рост саженца сливы?

Автор: Гость