Средний рост саженца, завезённого из питомника в магазин, равен 125 см. Рост саженца сливы составляет 140 % среднего роста саженца. Сколько сантиметров рост саженца сливы?
Математика
Средний рост саженца, завезённого из питомника в магазин, равен 125 см. Рост саженца сливы составляет 140 % среднего роста саженца. Сколько сантиметров рост саженца сливы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
125 * 140% = 125 * 140 : 100 = 175 см – рост саженца сливы
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