За 3 дня в магазине продали 1400 кг овощей. В 1 день продали на 170 кг больше, чем во 2, а в 3 на 120 кг меньше, чем во 2. Сколько кг продали во 2 день.
Математика
За 3 дня в магазине продали 1400 кг овощей. В 1 день продали на 170 кг больше, чем во 2, а в 3 на 120 кг меньше, чем во 2. Сколько кг продали во 2 день.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х(кг)- продали в третий день х+120(кг)- продали во второй день х+120+170=х+290(кг)- продали в первый день всего продали 1400 кг х+х+120+х+290=1400 3х=1400-290-120 3х=990 х=990:3 х=330(кг)- продали в третий день 330+120=450(кг)- овощей продали во второй день
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