За 3 дня в магазине продали 1400 кг овощей. В 1 день продали на 170 кг больше, чем во 2, а в 3 на 120 кг меньше, чем во 2. Сколько кг продали во 2 день.

Математика

За 3 дня в магазине продали 1400 кг овощей. В 1 день продали на 170 кг больше, чем во 2, а в 3 на 120 кг меньше, чем во 2. Сколько кг продали во 2 день.

Автор: Гость