Определите,каким способом образованы данные слова.Разбежаться. берёзовый. прибрежный. береговой.приходить кольчуга. горница.переговариваться.
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Определите,каким способом образованы данные слова.Разбежаться. берёзовый. прибрежный. береговой.приходить кольчуга. горница.переговариваться.
Ответ(ы) на вопрос:
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