Хелп. Один рабочий выполнил задание за 3 часа, а другой рабочий за 5 часов, работая с такой же производитеностью, сколько деталей, изготовил каждый рабочий, если первый сделал на 120 деталей меньше, чем второй
Математика
Хелп. Один рабочий выполнил задание за 3 часа, а другой рабочий за 5 часов, работая с такой же производитеностью, сколько деталей, изготовил каждый рабочий, если первый сделал на 120 деталей меньше, чем второй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120:3=40(д) за один час 2) 40*5=200(д) изготовил 2 рабочий ответ: 200 деталей.
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