Хелп. Один рабочий выполнил задание за 3 часа, а другой рабочий за 5 часов, работая с такой же производитеностью, сколько деталей, изготовил каждый рабочий, если первый сделал на 120 деталей меньше, чем второй

Математика

Хелп. Один рабочий выполнил задание за 3 часа, а другой рабочий за 5 часов, работая с такой же производитеностью, сколько деталей, изготовил каждый рабочий, если первый сделал на 120 деталей меньше, чем второй

Автор: Гость