Из перечисленных явлений выберите химические: скисание молока, дует ветер, идет ??ождь, покраснел помидор, горят дрова.
Химия
Из перечисленных явлений выберите химические: скисание молока, дует ветер, идет ??ождь, покраснел помидор, горят дрова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скисание молока Так как Молоко реагирует с кислородом и не сможет долго простоять в тепле)
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