Квадратный корень x-4 без квадратного корня -1. Нарисовать график функции и написат?? 1.Область определений 2.Мн. Значений. 3.Чётность 4.Нули функции 5.Промежутки монотонности 6.Точки максимума и минимума 7.Аксимптота

Математика

Квадратный корень x-4 без квадратного корня -1. Нарисовать график функции и написат?? 1.Область определений 2.Мн. Значений. 3.Чётность 4.Нули функции 5.Промежутки монотонности 6.Точки максимума и минимума 7.Аксимптота

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