Как переводяться слова T-short, Windows, American, the USA?
Английский язык
Как переводяться слова T-short, Windows, American, the USA?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T-short-Майка Футболка Windos-окно American-Америка USA-США
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Хелп. Один рабочий выполнил задание за 3 часа, а другой рабочий за 5 часов, работая с такой же производитеностью, сколько деталей, изготовил каждый...
Химия
Из перечисленных явлений выберите химические: скисание молока, дует ветер, идет ??ождь, покраснел помидор, горят дрова.