Вставь гласные какие из них обозначают мягкость согласно звука с. . да с. , дь М. , ть М. , ть М. .л М. .л Т. .рт т..рка л..к л..к кл..шка Кстати. .ша М. .ль М. , ль М. ..шка М. .шка

Русский язык
Вставь гласные какие из них обозначают мягкость согласно звука с. . да с. , дь М. , ть М. , ть М. .л М. .л Т. .рт т..рка л..к л..к кл..шка Кстати. .ша М. .ль М. , ль М. ..шка М. .шка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сюда, сядь, мять, мать, мел, мёл, тёрка, люк, лик, клюшка, мель, мишка, мошка.
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