Вставь гласные какие из них обозначают мягкость согласно звука с. . да с. , дь М. , ть М. , ть М. .л М. .л Т. .рт т..рка л..к л..к кл..шка Кстати. .ша М. .ль М. , ль М. ..шка М. .шка

Русский язык

Вставь гласные какие из них обозначают мягкость согласно звука с. . да с. , дь М. , ть М. , ть М. .л М. .л Т. .рт т..рка л..к л..к кл..шка Кстати. .ша М. .ль М. , ль М. ..шка М. .шка

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