Как вы понимаете пословицу« имей сердце, имей душу и будешь человек во всякое время» помогите срочно!!!☑
Литература
Как вы понимаете пословицу« имей сердце, имей душу и будешь человек во всякое время» помогите срочно!!!☑
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеется в виду то,что человек должен всегда оставаться человеком. Само понятие о человечности, т.е. быть добрым,отзывчивым,приятным человеком
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