Упражнение:166. Помогите!!!
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Упражнение:166. Помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СерЫм,ровнЫм,желтЫм,шЕл,брЕвенчатый,солнеЧНый,свЕтили,лисТЬя,ночЬ,лЕжала,сИяние,сИяние,кАзались,стрАницы
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