Помогите, пожалуйста! Морфологический разбор местоимения "его" и слова "коленях" ??рюки его измяты, вытянуты на коленях длинные волосы растрепаны.
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Помогите, пожалуйста! Морфологический разбор местоимения "его" и слова "коленях" ??рюки его измяты, вытянуты на коленях длинные волосы растрепаны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коленях-сущ., н.ф.-колено, множ. ч., сред. род, нарицат.,неодушев., предожн.пад., дополн.,подлежащ..
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