Помогите, пожалуйста! Морфологический разбор местоимения "его" и слова "коленях" ??рюки его измяты, вытянуты на коленях длинные волосы растрепаны.

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Помогите, пожалуйста! Морфологический разбор местоимения "его" и слова "коленях" ??рюки его измяты, вытянуты на коленях длинные волосы растрепаны.

Автор: Гость