4,5,6 Задания заранее спасибо.
Физика
4,5,6 Задания заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. Мясо забирает тепло из комнаты. Температура комнаты будет уменьшаться, а температура мяса будет увеличиваться до тех пор, пора температура не станет равной.
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