Два человека тянут веревку в противоположные стороны силами по 100Н каждая. Разорв??тся ли веревка, если она выдерживает натяжение не выше 190 Н
Физика
Два человека тянут веревку в противоположные стороны силами по 100Н каждая. Разорв??тся ли веревка, если она выдерживает натяжение не выше 190 Н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, потому что здесь работает третий закон ньютона: если с двух тянут с одинаковой силой, то и натяжение тоже будет иметь такое же значение, как и у обоих сторон; В общем, "сила действующая равна силе противодействующей"
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