Корневую систему растения составляют А) главные корни В) боковые корни С)придаточные корни D) корешки зародыша Е)все перечисленные корни

Биология
Корневую систему растения составляют А) главные корни В) боковые корни С)придаточные корни D) корешки зародыша Е)все перечисленные корни
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