Варенье содержит 60% остальное сахар сколько кг сахара в 7 кг варенья
Математика
Варенье содержит 60% остальное сахар сколько кг сахара в 7 кг варенья
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Гость:
7*0,4=2,8 кг сахара Надеюсь помог :)
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