Как решить уровнение (161-y)÷16=9

Математика
Как решить уровнение (161-y)÷16=9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(161- y):16=9 161-y=16*9 161-y=144 y=161-144 y=17
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