Упражнение 2. 3. пожалуйста помогите плиииииз
Математика
Упражнение 2. 3. пожалуйста помогите плиииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.нужно взять по одному солдату из каждых ворот и поставить по углам.3.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Упр. 27*. Переведите на английский язык, используя настоящее или прошедшее неопределенное время. 1. Я очень рад, что вы пригласили меня на вечер...
Математика
В одной коробке 8 карандашей в другой в 2 раза больше сколько карандшей нужно переложить из одной коробки в другую чтобы в обеих коробках их стало ...