Упражнение 2. 3. пожалуйста помогите плиииииз

Математика
Упражнение 2. 3. пожалуйста помогите плиииииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.нужно взять по одному солдату из каждых ворот и поставить по углам.3.
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