За школой был пруд с чистой водой и песчаным пляжем по членам предложения и частям речи
Русский язык
За школой был пруд с чистой водой и песчаным пляжем по членам предложения и частям речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За школой- обстоятельство им. сущ. ,был-сказуемое,глагол, пруд-подлежащее им.сущ.,с чистой-определение,им.прил.,водой- дополнение,им.сущ., песчаным , определение им.прил. ,пляжем дополнение им.сущ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Упр. 27*. Переведите на английский язык, используя настоящее или прошедшее неопределенное время. 1. Я очень рад, что вы пригласили меня на вечер...
Математика
В одной коробке 8 карандашей в другой в 2 раза больше сколько карандшей нужно переложить из одной коробки в другую чтобы в обеих коробках их стало ...
Математика
Поступивший в продажу в марте мобильный телефон стоил 3520 рублей. В мае он стал сто??ть 2816 рублей. На сколько процентов снизилась цена на мобиль...