Ребят нужен просто перевод!Зарание спасибо!

Гость: Гость:

1. Это шляпа. На ней клевер. Клевер - национальный символ Ирландии. 2. Это кружка. На ней Уэльский дракон, который изображен на флаге Уэльса. 3. Это шарф-шотландка из Шотландии. Клетчато-шерстяная одежда очень популярна в Шотландии. 4. Это плюшевая игрушка. Она выглядит, как корова. В Шотландии много коров. 5. Это игрушечные автобусы. Они двухэтажные. Ты можешь увидеть их в Лондоне. 6. Это штырь. На нем британский флаг - флаг Англии.