Тезис о войне .Пожалуйста срочно нужно :(

Литература
Тезис о войне .Пожалуйста срочно нужно :(
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Гость:
Война это- то что губит людей!
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