ПОЖАЛУЙСТА . ПОМОГИТЕ . РЕШИТЬ! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! В первый день засеяли 7\15 всего поля, во второй день засеяли на 1\12 поля меньше, чем в первый. Какую часть поля засеяли за эти два дня? С решением, если можно. Заранее спасибо!
Математика
ПОЖАЛУЙСТА . ПОМОГИТЕ . РЕШИТЬ! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! В первый день засеяли 7\15 всего поля, во второй день засеяли на 1\12 поля меньше, чем в первый. Какую часть поля засеяли за эти два дня? С решением, если можно. Заранее спасибо!
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