ПОЖАЛУЙСТА . ПОМОГИТЕ . РЕШИТЬ! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! В первый день засеяли 7\15 всего поля, во второй день засеяли на 1\12 поля меньше, чем в первый. Какую часть поля засеяли за эти два дня? С решением, если можно. Заранее спасибо!

Математика

ПОЖАЛУЙСТА . ПОМОГИТЕ . РЕШИТЬ! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! В первый день засеяли 7\15 всего поля, во второй день засеяли на 1\12 поля меньше, чем в первый. Какую часть поля засеяли за эти два дня? С решением, если можно. Заранее спасибо!

Автор: Гость