Помогите пожалуйста Почему запрещается перевозить вместе продовольственные тов??ры и такие вещества как керосин бензин и краски Чем объяснить распространение запаха веществ?
Физика
Помогите пожалуйста Почему запрещается перевозить вместе продовольственные тов??ры и такие вещества как керосин бензин и краски Чем объяснить распространение запаха веществ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всем виновата диффузия.Так как молекулы одного вещества проникают между другими.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Математика
До обеда в магазине было продано половина имевшихся муки а после обеда оставшийся 20 пачак по 2 кг муки вкаждой сколько муки было в магазине
Английский язык