Помогите пожалуйста Почему запрещается перевозить вместе продовольственные тов??ры и такие вещества как керосин бензин и краски Чем объяснить распространение запаха веществ?

Физика

Помогите пожалуйста Почему запрещается перевозить вместе продовольственные тов??ры и такие вещества как керосин бензин и краски Чем объяснить распространение запаха веществ?

Автор: Гость