Помогите пожалуйста Почему запрещается перевозить вместе продовольственные тов??ры и такие вещества как керосин бензин и краски Чем объяснить распространение запаха веществ?

Физика
Помогите пожалуйста Почему запрещается перевозить вместе продовольственные тов??ры и такие вещества как керосин бензин и краски Чем объяснить распространение запаха веществ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всем виновата диффузия.Так как молекулы одного вещества проникают между другими.
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