Очень краткая биография Михаила Ивановича Глинки БУКВАЛЬНО НА ПОЛ СТРАНИЦЫ

Гость: Гость:

Иван Алексеевич Бунин – выдающийся русский писатель и поэт, удостоившийся Нобелевской премии по литературе. Писатель родился 10 (22) октября 1870 года в Воронеже в знатной дворянской семье. До 11 лет он воспитывался дома, а затем был отправлен на обучение в Елецкую уездную гимназию. По возвращении обучался под руководством старшего брата, любил читать мировую и отечественную классику и занимался самообразованием. Первые стихи Бунин появились в печати, когда ему было 17 лет. В 19 лет он переехал в Орёл, где работал корректором в местной газете. В 1891 году вышел в свет его сборник «Стихотворения», а затем «Под открытым небом» и «Листопад», за что в 1903 году ему была присуждена первая Пушкинская премия. В 1895 году Иван Алексеевич познакомился в А. П. Чеховым, с которым неоднократно состоял в переписке. В 1899 году писатель женится на дочери революционера-народника – А. Цакни. Однако этот брак оказался быстротечным. С 1906 года он стал сожительствовать с В. Н. Муромцевой, с которой позднее зарегистрировал гражданский брак. Для работ Бунина начала XX века были характерны ностальгические настроения. В этот период появлялись рассказы и повести «Антоновские яблоки», «Деревня», «Господин из Сан-Франциско». В 1909 году он удостоился второй Пушкинской премии. К началу революции в России он­ отнесся отрицательно и начал вести дневник «Окаянные дни», который был частично утерян. Зимой 1920 года он эмигрировал во Францию, где активно занимался общественно-политической деятельностью. Он не только регулярно печатал свои публицистические статьи, но и выступал с лекциями, сотрудничал с националистическими политическими организациями. В 1833 году, получив Нобелевскую премию, Бунин стал одним из главных представителей Русского Зарубежья. Лучшие работы писателя были написаны именно во время эмиграции. Среди них, «Митина любовь», «Дело корнета Елагина» и цикл рассказов «Тёмные аллеи». Сам он считал, что его творчество относится скорее к поколению Толстого и Тургенева. Несмотря на то, что долгое время его произведения в СССР не печатались, после 1955 года он был самым издаваемым писателем-эмигрантом в стране. Умер И. А. Бунин 8 ноября 1953 года с томом романа Л. Н. Толстого в руках. Был похоронен в Париже на кладбище Сент-Женевье-де-Буа.