Обястни устно по цепочке какие окончания надо писать у выделеных глаголав
Русский язык
Обястни устно по цепочке какие окончания надо писать у выделеных глаголав
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В личных окончаниях глаголов Е, если это в первом спр., а если второго спр, то пишем И.
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