1)5х+6ух= 2)ах+вх+5а+5в= 3)ах+вх+5а+5в= 4)12ав-39ас= решите пожалуйста
Алгебра
1)5х+6ух= 2)ах+вх+5а+5в= 3)ах+вх+5а+5в= 4)12ав-39ас= решите пожалуйста
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