16 футбольных команд разделены на четыре группы по 4 команды.Каждая команда сыграет со всеми командами своей группы по одному матчу.Две сильнейшие команды из каждой группы выходят в плей-офф,где играют на выбывание по олимпийск...

Математика

16 футбольных команд разделены на четыре группы по 4 команды.Каждая команда сыграет со всеми командами своей группы по одному матчу.Две сильнейшие команды из каждой группы выходят в плей-офф,где играют на выбывание по олимпийской системе(1/4 финала,1/2 финала и финал + матч за третье место).Сколько всего матчей состоится в турнире ? (1) 16 (2) 24 (3) 31 (4) 32

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