"Аленький цветочек" характеристика сестёр

Литература
"Аленький цветочек" характеристика сестёр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Младшая дочь главного героя предстает перед нами идеальным человеком. Она добра, заботлива, нежна, любит своего отца. Полные ее провотиположности- старшые сестры. Окутаные черной завистью и злостью.  В этой сказке побеждает конечно же образ младшей сестры. 
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