"Аленький цветочек" характеристика сестёр
Литература
"Аленький цветочек" характеристика сестёр
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Гость:
Младшая дочь главного героя предстает перед нами идеальным человеком. Она добра, заботлива, нежна, любит своего отца. Полные ее провотиположности- старшые сестры. Окутаные черной завистью и злостью. В этой сказке побеждает конечно же образ младшей сестры.
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