"Аленький цветочек" характеристика сестёр

Гость: Гость:

Младшая дочь главного героя предстает перед нами идеальным человеком. Она добра, заботлива, нежна, любит своего отца. Полные ее провотиположности- старшые сестры. Окутаные черной завистью и злостью. В этой сказке побеждает конечно же образ младшей сестры.