Что более потрясло А.Дубровского во время суда.Как повлияла на него последняя встреча со своим бывшим другом
Литература
Что более потрясло А.Дубровского во время суда.Как повлияла на него последняя встреча со своим бывшим другом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровского потрясло , то что его друг предал его и хочет присудить себе его дом. встреча повлияла негативно и Дубровский не захотел общаться с троекуровым
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