17n+14n-145=134 помогите
Математика
17n+14n-145=134 помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17n+14n-145=134 17n+14n=145+134 31n=279 n=279/31 n=9
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