Задумано трехзначное число, у которого с любым из трех чисел 543, 142 и 562 совпадает один из разрядов, а два других не сов- падают. Какое число задумано?
Математика
Задумано трехзначное число, у которого с любым из трех чисел 543, 142 и 562 совпадает один из разрядов, а два других не сов- падают. Какое число задумано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
163 сотни 1 потому что если будет 5 совпадать будет с 2 десятки 6 по той же причине единицы 3 причина та же самая
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