Задумано трехзначное число, у которого с любым из трех чисел 543, 142 и 562 совпадает один из разрядов, а два других не сов- падают. Какое число задумано?

Математика

Задумано трехзначное число, у которого с любым из трех чисел 543, 142 и 562 совпадает один из разрядов, а два других не сов- падают. Какое число задумано?

Автор: Гость