Какое количество теплоты требуется для нагрева ния кирпича массой 4 кг от 15 до 20 C

Физика
Какое количество теплоты требуется для нагрева ния кирпича массой 4 кг от 15 до 20 C
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как я помню надо нагреть кирпич до 17 С 
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