Помоги пожалуйста!!! СРОЧНО!!!!! АС(20)=2; МС(21)=1; Чему равен ТС(21)? АС(10)=15; МС(11)=16; Чему равен АС(11)?
Экономика
Помоги пожалуйста!!! СРОЧНО!!!!! АС(20)=2; МС(21)=1; Чему равен ТС(21)? АС(10)=15; МС(11)=16; Чему равен АС(11)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АС(20)=2; МС(21)=1. Чему равен ТС(21)? Решение: Определяем общие издержки производства 20 и 21 штук продукции: ТС (20) = 20 * 2 = 40 у. е.; ТС (21) = 40 + 1 = 41 у. е. АС(10)=15; МС(11)=16. Чему равен АС(11)? Решение: Определяем общие издержки производства 10 и 11 штук продукции: ТС (10) = 10 * 15 = 150 у. е.; ТС (11) = 150 + 16 = 166 у. е. Определяем средние издержки: АС (11) = 166/11 = 15 у. е.
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