Из двух пунктов, расстояние между которыми 40 км, на встречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста в 4 раза больше скорости пешехода. Найдите скорости пешехода и велосипедиста, если...

Математика

Из двух пунктов, расстояние между которыми 40 км, на встречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста в 4 раза больше скорости пешехода. Найдите скорости пешехода и велосипедиста, если известно, что они встретились через 2,5 ч после своего выхода. Напишите пожалуйста только условие. даю 34 балла

Автор: Гость