Из двух пунктов, расстояние между которыми 40 км, на встречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста в 4 раза больше скорости пешехода. Найдите скорости пешехода и велосипедиста, если...

Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 40 км, на встречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста в 4 раза больше скорости пешехода. Найдите скорости пешехода и велосипедиста, если известно, что они встретились через 2,5 ч после своего выхода. Напишите пожалуйста только условие. даю 34 балла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х км/ч - скорость пешехода 4х км/ч - скорость велосипедиста через 2,5 ч - встретились 40 км - расстояние ? - скорость велосипедиста ? - скорость пешехода 1) (х+4х)*2,5=40     5х*2,5=40     12,5х=40     х=40:12,5     х=3,2 км/ч -скорость пешехода 2) 4х=4*3,2=12,8 кмч - скорость велосипедиста.     
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