Вычеслите две целых 7 пятых-1целая 5ть 37мых
Математика
Вычеслите две целых 7 пятых-1целая 5ть 37мых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 целая 2 стовесемьдесят пятых или 92.5
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