(1)Всё началось на перемене перед шестым уроком. (2)Лена Болдырева, томная пышноволосая красавица, закапризничала: – (3)Слушайте, люди, меня уже достала эта химия! (4)Кто-то в тон ей произнёс с плачущей интонацией: – (5)А кого ...

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(1)Всё началось на перемене перед шестым уроком. (2)Лена Болдырева, томная пышноволосая красавица, закапризничала: – (3)Слушайте, люди, меня уже достала эта химия! (4)Кто-то в тон ей произнёс с плачущей интонацией: – (5)А кого она не достала! (6)Этих реплик хватило для того, чтобы суматошная, искрящаяся мысль о побеге с урока вспыхнула молнией. (7)Наш класс считался образцовым, в нём учились восемь отличников, и было нечто забавно-пикантное в том, что именно мы, добропорядочные, примерные дети, странной, необычной выходкой поразим всех учителей, украсив тусклую однотонность школьных будней яркой вспышкой сенсации.(8)От восторга и от тревоги ёкало сердце, и, хотя никто не знал, во что выльется наше приключение, обратной дороги уже не было. – (9)Только, народ, чтобы всем коллективом! – предупредил нас Витёк Носков. (10)Так как у меня по химии за полугодие выходила спорная четвёрка, мне, честно говоря, сбегать с урока резона не было, но воля коллектива выше личных интересов.(11)Все двинулись к дверям, в классе оставался только Петруха Васильев, который спокойно, ни на кого не обращая внимания, что-то писал в тетради. – (12)Василёк, ты чего присох?! – крикнул Носков. – (13)Времени, понимаешь, в обрез: весь класс когти рвёт... – (14)А я разве не пускаю вас? – ответил Петруха. (15)Носков злобно прищурился: – (16)Петруха, против коллектива идёшь! – (17)Я что-то не так делаю? (18)Вам не надо – вы уходите, мне надо – я остаюсь. – (19)Кончай, говорю, писать и давай собирайся... – (20)Он, небось, кляузу на нас уже строчит! – сострила Болдырева. – (21)Петруха, трус, предатель! (22)Петруха беспокойно посмотрел на хмуро насупившегося Носкова, но ничего не ответил. – (23)Хочешь пробиться в любимчики за счёт остальных?(24)Только знай: подхалимов нигде не любят! (25)Так что ты взвесь, что тебе дороже: оценка за полугодие или наше отношение! – грозно промолвил Носков. (26)Стало тихо, и в этой напряжённой тишине отчётливо прозвучал голос Васильева: – (27)Я никуда не пойду! – (28)Ну смотри! – сказал Носков и с непримиримой злостью посмотрел на отступника. (29)Но внезапно от нас отделился Игорь Елисеев. (30)Он сел на своё место, рядом с Петрухой, и стал доставать из портфеля учебники. – (31)А ты чего, Гарри? – недоуменно спросил Носков. – (32)Я тоже остаюсь... – (33)Друга, что ли, спасаешь? – Носков хмыкнул. – (34)Да, спасаю. (35)У его матери инфаркт был, начнётся канитель с нашим побегом – её в школу начнут дёргать... (36)Бог знает, чем это кончится! – ответил Елисеев. – (37)Хоть бы химичка тебя спросила и закатила пару! – прорычал взбешённый Носков и плюхнулся на свой стул. (38)Все остальные, разочарованно охая, вернулись на свои места. (39)Васильев и Елисеев сидели передо мной, и я видел, как Петруха посмотрел на Игоря, листавшего учебник, задержал на нём благодарный взгляд и легонько тронул его за локоть, а тот ободряюще кивнул ему в ответ. (40)Настоящий друг! (По Н. Татаринцеву)* помогите пожалуйста срочно надо составить сочинение -рассуждение по ЕГЭ с вступлением,комментарием, позицией автора,два аргумента.

Автор: Гость