Упростить (х-300)+800=1.400

Математика
Упростить (х-300)+800=1.400
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-300)+800=1400 x=900 (900-300)+800=1400
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