Как написать презентацию о своём ребёнке для детсого сада

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Как написать презентацию о своём ребёнке для детсого сада
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале вы должны закачать(открыть) повер поинт, далее создайте слайды, а далее по ходу вы поймете как вставлять и сохранять картинки
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