Срочно!!! Спасибо заранее Объясните почему здесь нужны запятые От того, кто не мил, и подарок постыл

Гость: Гость:

Это сложноподчиненное предложение с придаточным определительным, которое находится внутри главного и поэтому выделяется с двух сторон запятыми. Главное: От того и подарок постыл Придаточное: кто не мил. Вопрос: от того какого? кто не мил Схема: [..., (кто =), - = ].