Срочно!!! Спасибо заранее Объясните почему здесь нужны запятые От того, кто не мил, и подарок постыл
Русский язык
Срочно!!! Спасибо заранее Объясните почему здесь нужны запятые От того, кто не мил, и подарок постыл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это сложноподчиненное предложение с придаточным определительным, которое находится внутри главного и поэтому выделяется с двух сторон запятыми. Главное: От того и подарок постыл Придаточное: кто не мил. Вопрос: от того какого? кто не мил Схема: [..., (кто =), - = ].
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
Выписать из предложения однокоренные слова с чередующимися буквами согласных в корне: Разослал царь гонцов по всем городам, по всем посадам, по все...