Срочно!!! Спасибо заранее Объясните почему здесь нужны запятые От того, кто не мил, и подарок постыл

Русский язык
Срочно!!! Спасибо заранее Объясните почему здесь нужны запятые От того, кто не мил, и подарок постыл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это сложноподчиненное предложение с придаточным определительным, которое находится внутри главного и поэтому выделяется с двух сторон запятыми. Главное: От того и подарок постыл Придаточное: кто не мил.  Вопрос: от того какого? кто не мил Схема: [..., (кто =), -  = ].
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