Сколько будет 5 плюс 5 умножить на 10 плюс 250

Математика
Сколько будет 5 плюс 5 умножить на 10 плюс 250
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 + 5 * 10 + 250 = 5 + 50 + 250 = 305 Ответ: 305
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