Используя со словами паронимами например великий ученый-величественное здание п??одумайте 10 предложений .Помогите пожалуста

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Используя со словами паронимами например великий ученый-величественное здание п??одумайте 10 предложений .Помогите пожалуста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вбежать – взбежать, обсудить – осудить, одеть – надеть, грозный – грозовой, белеть – белить, лирический – лиричный, жар – жара, гарант - гарантия, осуждение – обсуждение, восход – всход
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