Сообщение о былинах и исторических пенях.

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Былина- жанр народного устного поэтического эпоса, поэтическое повествование о подвигах героев, чаще всего героями былин являются богатыри. Былина . как правило, представляет собой довольно большой по обьему, структурированный текст. Обьем достигается благодаря последовательному развертыванию и подробному изложению сюжета, многократным повторам, свойственным поэтической традиции. Как правило, в былинах описывается вымышленные события. которые пдаются как исторически достоверные, но происходящие в древности, в так называемом эпиеском времени. соотнесенном с реальной историей страны