А) Х/8=17/4 б)13/24=Х/36
Математика
А) Х/8=17/4 б)13/24=Х/36
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Гость:
А) х=34 б) х=19,5 ..........................
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