почуяв приближение холодов,ласточки улетели в теплые края.Выписать слова с безуд??рной проверяемой гласной в корне.
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почуяв приближение холодов,ласточки улетели в теплые края.Выписать слова с безуд??рной проверяемой гласной в корне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Улетели-лётный, приближение-приблизиться
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