В клетках какого организма есть хлоропласты

Биология
В клетках какого организма есть хлоропласты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листья деревьев , ламинарии .(растения зеленого цвета)
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