1 Мы стоим в лесном овраге, а над нами висит белое, пушистое облако. Душистый дождь лепестков пока ещё чуть брызжет, медленно опускается на голову, лицо и землю.Над нами жужжат пчёлы и шмели. Живые, крылатые вертолётики призем...
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1 Мы стоим в лесном овраге, а над нами висит белое, пушистое облако. Душистый дождь лепестков пока ещё чуть брызжет, медленно опускается на голову, лицо и землю.Над нами жужжат пчёлы и шмели. Живые, крылатые вертолётики приземляются на белое облако. Слышится дружный пчелиный гул. Пахнет пьянящим нектаром и ароматной пыльцой. Это цветёт черёмуха. 2 В светлых осинниках и ольшаниках снег сошёл, палый лист сохнет на солнце, скручиваясь в рулончики, свёртываясь в кулёчки, сжимаясь в кулачки. Найдите метафоры ,срочно ,помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы стоим в лесном овраге, а над нами висит белое, пушистое облако. Душистый дождь лепестков пока ещё чуть брызжет, медленно опускается на голову, лицо иземлю.Над нами жужжат пчёлы и шмели. Живые, крылатые вертолётики приземляются на белое облако. Слышится дружный пчелиный гул.Пахнет пьянящим нектаром и ароматной пыльцой. Это цветёт черёмуха.В светлых осинниках и ольшаниках снег сошёл палый, лист сохнет на солнце,скручиваясь в рулончики ,свёртываясь в кулёчки, сжимаясь в кулачки. Найдите метафоры и объясните их значения
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