5-6 предложение об осени в художественном стиле
Русский язык
5-6 предложение об осени в художественном стиле
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Гость:
Осень-прекрасное время года. Это тот период, когда всё вокруг становится необъяснимо красивым, ярким. Яркий танец листопада играет своим багрянцем. Опавшие с деревьев листочки становятся похожи на жёлтое море. А как прекрасно мечтать в таком море: на ум сразу идут всякие гармоничные, спокойные, утончённые мысли об осени. Осень-нечто невообразимое природных явления, одно из моих любимых времён года.
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