Почему Белое море в отличие от баренцева моря замерзают хотя расположена южнее. Р??звернутый ответ пожалуйста.

География
Почему Белое море в отличие от баренцева моря замерзают хотя расположена южнее. Р??звернутый ответ пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за проникновения теплых вод Северо-Атлантического течения Баренцево море на юго-западе не замерзает. Белое море, хотя и расположено южнее Баренцева, в протяжении 6-7 месяцев в году не судоходно из-за сплошного льда.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Ионная связь между барий и бром, алюминием и фтором
Ответить
Русский язык
почуяв приближение холодов,ласточки улетели в теплые края.Выписать слова с безуд??рной проверяемой гласной в корне.
Ответить
Русский язык
1 Мы стоим в лесном овраге, а над нами висит белое, пушистое облако. Душистый дождь лепестков пока ещё чуть брызжет, медленно опускается на голов...
Ответить
Русский язык
5-6 предложение об осени в художественном стиле
Ответить
Физика
Какое количество теплоты необходимо для нагревания куска льда массой 3 кг от -8 °C до +10°C?
Ответить