Почему Белое море в отличие от баренцева моря замерзают хотя расположена южнее. Р??звернутый ответ пожалуйста.

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Из-за проникновения теплых вод Северо-Атлантического течения Баренцево море на юго-западе не замерзает. Белое море, хотя и расположено южнее Баренцева, в протяжении 6-7 месяцев в году не судоходно из-за сплошного льда.