Ионная связь между барий и бром, алюминием и фтором
Химия
Ионная связь между барий и бром, алюминием и фтором
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2Ba+Br2=2BaBr Al+3F=AlF3
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